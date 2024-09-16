Выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве за год вырос более чем в 2 раза

Выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве за год вырос более чем в два раза. Эксперты сравнили объемы производства в первые семь месяцев.

На такие показатели столичные компании вышли при поддержке города. Например, Москвы предоставляет офсетные контракты, по которым предприятия обязуются запустить новые производственные линии, а город гарантирует закупку продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.