Москвичам представили культурную афишу на 16 сентября

Жителям столицы предложили варианта досуга 16 сентября. В программу мероприятий вошел 9-й фестиваль "Видеть музыку" – это культурный проект, который объединяет лучшие музыкальные театры страны. В этом году среди них Большой театр, "Геликон-опера" и Театр оперетты.

Кроме того, на большие экраны выходит социальная драма "110" с Елизаветой Боярской в главной роли. Вдобавок к этому, в Концертном зале имени Чайковского состоится юбилейный концерт, посвященный 95-летнему юбилею Александры Пахмутовой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.