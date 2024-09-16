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Новости

16 сентября, 08:00

Город

Москвичам представили культурную афишу на 16 сентября

Москвичам представили культурную афишу на 16 сентября

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Жителям столицы предложили варианта досуга 16 сентября. В программу мероприятий вошел 9-й фестиваль "Видеть музыку" – это культурный проект, который объединяет лучшие музыкальные театры страны. В этом году среди них Большой театр, "Геликон-опера" и Театр оперетты.

Кроме того, на большие экраны выходит социальная драма "110" с Елизаветой Боярской в главной роли. Вдобавок к этому, в Концертном зале имени Чайковского состоится юбилейный концерт, посвященный 95-летнему юбилею Александры Пахмутовой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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