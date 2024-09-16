Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В столице открыли движение по участку дублера Калужского шоссе. Речь идет о трассе Мамыри – Пенино – Шарапово. Дорога позволила жителям Троицка, а также поселений Сосенского и Филимоновского быстрее добираться до центра города или до выбранных мест. С запуском участка почти в 10 километров готовность всего дублера Калужского шоссе составила 60%.

"С 2011 года столица завершила строительство и реконструкцию 248,6 километра линий метро. Закончили работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями. Уже открыто движение на станции "Потапово" Сокольнической линии. Активные работы продолжаются на Рублево-Архангельской линии", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

С 2012 года на МКАД модернизировали 22 развязки. Реконструкция Алтуфьевской развязки стала заключительным этапом модернизации развязок на МКАД.