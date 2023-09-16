Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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16 сентября, 09:30

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"Солнце Москвы" празднует день рождения

"Солнце Москвы" празднует день рождения

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"Солнце Москвы" празднует день рождения. Со дня открытия крупнейшего в Европе колеса обозрения прошел ровно год. За это время его посетили около 10 миллионов человек. Праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ в субботу и воскресенье. В программе: выступления музыкантов, открытие фотовыставки "Один год на высоте", праздничное шоу на аттракционе. Также посетители увидят праздничные 3D-инсталляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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