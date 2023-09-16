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16 сентября, 09:30

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Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по темпам промышленного производства

Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по темпам промышленного производства

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Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по темпам промышленного производства. Об этом рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Столица с большим отрывом обогнала Рио-де-Жанейро, Пекин, Шанхай Сингапур и Барселону. Главными показателями отбора стали население не менее 5 миллионов человек и доля промышленности в валовом региональном продукте не ниже 15%.

Ефимов отметил, что столичный индекс промышленного производства постепенно растет с 2017 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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