Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по темпам промышленного производства. Об этом рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Столица с большим отрывом обогнала Рио-де-Жанейро, Пекин, Шанхай Сингапур и Барселону. Главными показателями отбора стали население не менее 5 миллионов человек и доля промышленности в валовом региональном продукте не ниже 15%.

Ефимов отметил, что столичный индекс промышленного производства постепенно растет с 2017 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.