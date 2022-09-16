Семь мостов планируют построить через Москву-реку. Концепцию одного из них представили москвичам. Главным отличием этого моста будет цвет – ярко-красный. Автомобильный мост построят в районе улицы Мясищева. Его длина – около 350 метров.

Мост соединит районы Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк. На самом мосту будут четыре полосы для движения автомобилей. С одной стороны проезжей части оборудуют пешеходную зону, с другой – велодорожку.

Также в районе Хорошёво-Мнёвники построят еще три моста. Один соединит Береговой и Причальный проезды. Остальные два будут в Нагатинском Затоне и на Якиманке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.