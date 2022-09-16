Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе "Мой район"

О развитии Чертанова Северного, Центрального и Южного рассказал в своем блоге Сергей Собянин. В этих районах проживают почти 400 тысяч человек, поэтому акцент в рамках реализации программы "Мой район" сделали на транспортной доступности.

Уже реконструировали Варшавское шоссе, продлили Бутовскую линию метро, что заметно разгрузило Серпуховско-Тимирязевскую линию. В составе МЦД-2 открыли станции Красный строитель и Покровское. В 2023 году, как написал мэр, полностью заработает Большая кольцевая линия метро – это десятки различных вариантов поездок по городу и значительная экономия времени.

В рамках программы реконструируют восемь поликлиник. Три из них уже обновили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.