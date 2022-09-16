Дворец спорта в Некрасовке откроется в начале 2023 года

Дворец спорта в Некрасовке планируют ввести в эксплуатацию в начале 2023 года. Он построен на 80%. Готовы несущие конструкции, кровля, также выполнена черновая отделка. Уже приступили к отделке помещений.

В новом комплексе появятся 12 функциональных зон, бассейн, залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств. Это будет самый крупный спортивный объект в Некрасовке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.