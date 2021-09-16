В культурном центре "Северный" завершился капитальный ремонт

Капитальный ремонт завершился в культурном центре "Северный". Он был построен в 1952 году в стиле "сталинского классицизма". Здание легендарное, его много снимают в кино, поэтому исторический облик решили сохранить.

Рабочие освежили фасад, заменили двери и остекление. А внутри теперь новые полы, электрика, отопление, вентиляция и все необходимые системы безопасности. Также на прилегающей территории обустроили зону отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.