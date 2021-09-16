Жители Тимирязевского района выступили против открытия хостела в многоэтажке

Жители Тимирязевского района выступили против хостела, который хотят открыть в многоэтажке в Линейном проезде. Местные боятся, что с открытием мини-гостиницы их спокойной размеренной жизни придет конец.

"Целевое назначение нежилых помещений многоквартирных домах можно согласовывать с жителями, с собственниками жилых помещений. Вот это очень важно. Поэтому мы сейчас законодательную инициативу такую будем рассматривать на этот предмет. Если ты строишь свой бизнес в жилом доме, то этот бизнес не должен противоречить режиму жилого дома, не должен мешать собственникам жить спокойно, отдыхать в этом доме", – сказала председатель комитета жилищной политики и ЖКХ ГД РФ Галина Хованская.

Будущее потенциального хостела будут обсуждать на местом уровне через неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.