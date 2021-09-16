Москвичам показали новое здание детской школы искусств имени Глинки

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

На юго-востоке Москвы открыли новое здание детской школы искусств имени Глинки. Школу построили по адресной инвестиционной программе, за счет городского бюджета. В одном здании проводят занятия музыкой, хореографией, живописью.