Отопление включено более чем в 60% соцобъектов Москвы

В Москве стартовал отопительный сезон. Согрелись уже более 60% социальных объектов и половина жилых домов.

Заммэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков объяснил, что запуск происходит неодномоментно, это сложный процесс, который может занимать до 5 суток. Сначала подключают соцобъекты, жилые дома, потом уже предприятия торговли и промышленности.

Если батареи в вашей квартире и к выходным останутся холодными, можно обратиться на горячую линию +7 (800) 100-23-29. Кроме того, можно оставить заявку на госуслугах. Также можно связаться с горячей линией МОЭК. Она работает круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.