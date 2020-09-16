В Москве в вечерний час пик ожидаются заторы до 8 баллов. Плотный поток образовался в районе проспекта Мира. Начались дорожные работы на Горбатом путепроводе на шоссе Энтузиастов.

Движение затруднено на Велозаводской улице из-за ДТП. Там опрокинулась машина скорой помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.