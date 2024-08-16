Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 21:00

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Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 августа

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Строительство двухполосной-эстакады съезда с Алтуфьевского шоссе практически подошло к концу. Сециалистам предстоить завершить подготовку бетонных ограждений к покраске. После открытия развязки съезжать на внешнюю сторону МКАД станет значительно проще.

Между тем Москва направлила в Курскую область свыше 300 тонн продуктов, а также технику, одежду и предметы гигиены. Туда также отвезли новую партию гуманитарной помощи. Ее продолжают собирать в пунктах приема, открытых по всему городу.

Подросток, который пострадал в результате удара ВСУ по гипермаркету в Донецке, находится в реанимации. При этом общее количество раненых выросло до 11. Все они являются мирными жителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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