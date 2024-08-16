Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

16 августа, 16:30

Культура

Форум-фестиваль "Москва 2030" подготовил много интересных площадок для москвичей

Форум-фестиваль "Москва 2030" подготовил много интересных площадок для москвичей

Собянин сообщил о скором завершении программы модернизации МКАД

Катанию на серфе можно обучиться на фестивале "Москва 2030" в парке "Музеон"

Новости часа: Алтуфьевская развязка на МКАД откроется после реконструкции осенью

На форуме-фестивале "Москва 2030" в "Лужниках" можно найти домашнего питомца

Москвичам рассказали про развлечения, которые предлагает форум-фестиваль "Москва 2030"

Финалистов конкурса "Городское садоводство" наградили в Москве

Собянин: реконструкция Алтуфьевской развязки на МКАД завершится осенью

Около 70 км набережных обновили в столице

Квартал профессий организовали в Гостином Дворе в рамках фестиваля "Москва 2030"

В Гостином Дворе посетителей приглашают в интерактивное пространство форума-фестиваля "Москва 2030". Здесь собраны передовые технологии и разработки. Посетителям предлагают узнать все о медицине будущего и новейших профессиях, а также свой биологический возраст и на что способна сила мысли человека.

А в "Сколково" 16 августа проходит гастрономический фестиваль вкуса. Гости станут свидетелями кулинарной стартап-битвы, где команды технологических предприятий будут сражаться за титул лучших кулинаров.

Еще одна флагманская площадка – парк "Музеон". 16 августа каждый желающий сможет стать звездой кино. На площадке "Киногород" проходит реконструкция киносъемок фильма "Берегись автомобиля".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоКсения ЧепенкоВиктория Конновакультура
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