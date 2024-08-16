Форум-фестиваль "Москва 2030" подготовил много интересных площадок для москвичей

В Гостином Дворе посетителей приглашают в интерактивное пространство форума-фестиваля "Москва 2030". Здесь собраны передовые технологии и разработки. Посетителям предлагают узнать все о медицине будущего и новейших профессиях, а также свой биологический возраст и на что способна сила мысли человека.



А в "Сколково" 16 августа проходит гастрономический фестиваль вкуса. Гости станут свидетелями кулинарной стартап-битвы, где команды технологических предприятий будут сражаться за титул лучших кулинаров.

Еще одна флагманская площадка – парк "Музеон". 16 августа каждый желающий сможет стать звездой кино. На площадке "Киногород" проходит реконструкция киносъемок фильма "Берегись автомобиля".

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