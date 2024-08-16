Квартал профессий организовали в Гостином Дворе в рамках фестиваля "Москва 2030"

Интерактивное пространство организовали в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Вся площадка сделана в формате города, в рамках которого создали квартал профессий, а также бульвар московского долголетия.

Какой самый популярный интерактивный объект есть в Гостином Дворе? Какие развлечения предлагают на площадках форума-фестиваля "Москва 2030"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

