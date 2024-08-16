Более 60 столичных компаний представили около 110 экспонатов в "Экспоцентре"

Выставки и экспозиции форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проходят по всему городу, одна из самых необычных экспозиций находится в "Экспоцентре". На выставке "Москва промышленная. Город будущего" можно увидеть, как будет преображаться промышленная сфера столицы.

Экспозиция поделена на десять секторов, где более 60 столичных производителей промышленных отраслей представили около 110 уникальных экспонатов. Посетить выставку можно бесплатно до 8 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

