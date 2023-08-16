Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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16 августа, 18:15

Политика

Новости часа: столичные службы устранили прорыв гидранта в Рязанском районе

Новости часа: столичные службы устранили прорыв гидранта в Рязанском районе

Москвичам рассказали о развитии территории бывшего завода ЗИЛ

Москвичам рассказали о программе мероприятий в рамках МУФ 16 августа

Новости часа: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Движение транспорта затруднено на Ленинградском шоссе

Новости часа: Путин и Собянин 17 августа запустят движение по МЦД-3

Новости часа: Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Собянин: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Движение транспорта затруднено на Садовой-Самотечной улице и ТТК

Новости часа: более 90% жилых домов подготовили к отопительному сезону в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы устранили прорыв гидранта в Рязанском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Президенту Абхазии Аслану Бжания сделали операцию в Москве, он чувствует себя нормально. Об этом сообщила пресс-служба.

Театр "У Никитских ворот" в октябре вернет в репертуар "Лолиту" Набокова. Об этом заявил худрук Марк Розовский.

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