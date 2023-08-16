Новости часа: столичные службы устранили прорыв гидранта в Рязанском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы устранили прорыв гидранта в Рязанском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Президенту Абхазии Аслану Бжания сделали операцию в Москве, он чувствует себя нормально. Об этом сообщила пресс-служба.

Театр "У Никитских ворот" в октябре вернет в репертуар "Лолиту" Набокова. Об этом заявил худрук Марк Розовский.