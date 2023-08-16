Путепровод в районе 24-го км Ленинградского шоссе готов почти на 50%

Путепровод, который строят в районе 24-го километра Ленинградского шоссе, готов почти наполовину. Длина будущей дороги – 530 метров. На нем будет четыре полосы движения в каждую сторону.

Новый путепровод обеспечит комфортное движение над будущей инфраструктурой МЦД-3 и скоростной магистралью Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, он позволит удобно подъезжать к аэропорту Шереметьево.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.