Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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17:15

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Путепровод в районе 24-го км Ленинградского шоссе готов почти на 50%

Путепровод в районе 24-го км Ленинградского шоссе готов почти на 50%

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Путепровод, который строят в районе 24-го километра Ленинградского шоссе, готов почти наполовину. Длина будущей дороги – 530 метров. На нем будет четыре полосы движения в каждую сторону.

Новый путепровод обеспечит комфортное движение над будущей инфраструктурой МЦД-3 и скоростной магистралью Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, он позволит удобно подъезжать к аэропорту Шереметьево.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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