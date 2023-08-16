Движение транспорта открыли по мосту через затон Новинки в Москве

Движение транспорта открыли по мосту через затон Новинки в столице. Он связал набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом и улучшил транспортное обслуживание жителей новых кварталов промзоны ЗИЛ. Кроме того, в районе будут еще построены новые объекты культуры, музеи, а также спортивная инфраструктура.

Как теперь организовано движение в районе затона Новинки, где открыли новый мост? На каких улицах снизилась нагрузка после открытия моста? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.