Автомобильное движение запустили на мосту через затон Новинки в столице

Движение транспорта открыли по мосту через затон Новинки в столице. Он связал набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом и улучшил транспортное обслуживание для жителей новых кварталов промзоны ЗИЛ.

Как теперь организовано движение в районе затона Новинки, где открыли новый мост? На каких улицах снизилась нагрузка после открытия моста? Какие еще проекты запланированы на этой территории?

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