Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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13:45

Город

Автомобильное движение запустили на мосту через затон Новинки в столице

Автомобильное движение запустили на мосту через затон Новинки в столице

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Движение транспорта открыли по мосту через затон Новинки в столице. Он связал набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом и улучшил транспортное обслуживание для жителей новых кварталов промзоны ЗИЛ.

Как теперь организовано движение в районе затона Новинки, где открыли новый мост? На каких улицах снизилась нагрузка после открытия моста? Какие еще проекты запланированы на этой территории?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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