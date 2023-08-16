Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Проект "Тинькофф Город" появился в центре Москвы

Проект "Тинькофф Город" появился в центре Москвы

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Необычные угощения от знаменитостей, вечеринки и бонусы – в центре столицы появился "Тинькофф Город". Организаторы проекта решили сделать район Китай-город еще интереснее.

Например, шеф-повара известных гастрономических точек разработали новое меню, а руку к созданию блюд приложили известные люди. Например, теперь на прогулке по центру столицы можно попробовать пиццу с уткой и черешней. Это фирменный рецепт звезды российского футбола Леонида Слуцкого.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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