Проект "Тинькофф Город" появился в центре Москвы

Необычные угощения от знаменитостей, вечеринки и бонусы – в центре столицы появился "Тинькофф Город". Организаторы проекта решили сделать район Китай-город еще интереснее.

Например, шеф-повара известных гастрономических точек разработали новое меню, а руку к созданию блюд приложили известные люди. Например, теперь на прогулке по центру столицы можно попробовать пиццу с уткой и черешней. Это фирменный рецепт звезды российского футбола Леонида Слуцкого.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.