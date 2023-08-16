Часть московских улиц перекроют 19–20 августа из-за спортивных мероприятий. В столице состоятся полумарафон "Лужники", соревнования по триатлону и забег "Динамо".

В субботу, 19 августа, утром проезд будет закрыт по улице Нижние Мневники и участку проспекта Маршала Жукова. В воскресенье, 20 августа, будет закрыто в районе улицы Хамовнический вал, Лужнецкой, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской и других набережных.

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