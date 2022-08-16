Московские энергетики используют роботов при подготовке к отопительному сезону. С помощью новых технологий специалисты МОЭК проверяют трубы.

Устройство опускается в трубу, заполненную теплоносителем. Робот продвигается и сканирует стенки в поисках потенциально ненадежных участков. Он использует три метода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.