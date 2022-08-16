Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал сквер на пересечении двух улиц

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал сквер на пересечении Шарикоподшипниковской улицы и Новоостаповской. Но в этом раунде нет победителя.

Коптер летал на пересечении Шарикоподшипниковской улицы с Новоостаповской – никто не угадал. Варианты были самые разные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.