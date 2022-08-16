Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД готов на 50%

Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок Московского скоростного диаметра готов наполовину. Об этом сообщили в департаменте строительства столицы. В данный момент рабочие заполняют бетоном стыки плит.

Объект строят на участке от Шоссейной улицы до улицы Полбина. Длина съезда составит 600 метров. Для движения сделают две полосы в одном направлении. Южный участок МСД соединит крупные магистрали, такие как шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо, Рязанский и Волгоградский проспекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.