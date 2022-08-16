Реконструкция футбольного поля в Северном Бутове завершена на 90%

Скоро у столичных спортсменов появится еще одна точка притяжения в Северном Бутове. Там реконструируют футбольное поле. Для москвичей оборудуют беговые дорожки и установят тренажеры.

Работы идут на улице Ратной. Проект готов уже более чем на 90%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.