На Большой Садовой привели в порядок фонтаны в саду "Аквариум"

На Большой Садовой улице в саду "Аквариум" привели в порядок фонтаны. Сначала коммунальщики нанесли специальное средство, а потом смыли водой под давлением.

Специалисты очистили скульптуры, колонну, чашу и парапеты. На это ушло несколько часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.