Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД готов на 50%

Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок Московского скоростного диаметра готов наполовину. Об этом сообщили в департаменте строительства столицы. Рабочие стали заполнять бетоном стыки плит.

Объект начали строить на участке от Шоссейной улицы до улицы Полбина. Длина съезда составит 600 метров. Для движения сделают две полосы в одном направлении.

Южный участок МСД соединит крупные магистрали, такие как шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.