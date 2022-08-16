В Москве продолжат поливать дороги и проводить аэрацию

В Москве продолжается жара. Четвертый день подряд в городе действует оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальщики продолжают поливать дороги и проводить аэрацию. Это необходимо в такой зной, чтобы охладить асфальт и сбить градус.

Городские службы работают в усиленном режиме. Ждать ли 16 августа температурный рекорд? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.