Международный фестиваль "Докер" начал работу в Москве

Для всех любителей документального кино в Москве работает Международный фестиваль "Докер". В этом году в столицу привезли 65 фильмов из 25 стран.

Фестиваль открылся картиной "Красная Африка" режиссера Александра Маркова. Это исторический фильм, который рассказывает о дружбе СССР и Африки. Лента построена на редких, не растиражированных кадрах хроники.

Также среди главных лент фестиваля есть фильм о румынских беженцах – "Нет пути домой". И кино о жизни в итальянской провинции – "Дети спящего великана". Помимо показов запланированы встречи с режиссерами и журналистами, а также с психологами и психотерапевтами.

Фестиваль "Докер" проходит в кинотеатре "Октябрь" и завершится 28 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.