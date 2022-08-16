В Москве началось благоустройство территории возле станции "Марьина Роща" БКЛ

Зона для отдыха и спорта появится возле станции БКЛ "Марьина роща". Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, работы по благоустройству территории уже начались.

Там появятся новые тротуары: пешеходную зону расширят. Также заменят покрытие проезжей части. Где необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением. Для пассажиров установят восемь современных остановок.

Вместо пустыря на Сущевском Валу обустроят территорию для занятий спортом. Также поставят уличные кресла и парковые качели, оборудуют детскую площадку. Основные работы по всем объектам должны завершиться до конца года.

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