Москвичам рассказали, надолго ли в центре города задержится новый арт-объект

В центре столицы готовятся к открытию новое культурное пространство – ГЭС-2. Первые выставки там планируют в сентябре, однако арт-объекты уже начали устанавливать.

Так, на Болотной набережной закончили монтировать скульптуру высотой 12 метров. "Большая глина № 4" – так называется монумент, который собирали по частям. Работу швейцарского художника Урса Фишера в Москву привезли из Флоренции, где с 2017 года она стояла на площади Синьории.

На возведение конструкции ушло 10 дней. Все это время жители столицы не понимали, что за арт-объект появился в центре города. При этом реакция неоднозначная.

Подробнее о том, как его оценили москвичи, надолго ли он задержится в городе и каким будет сам новый дом культуры, – в эфире телеканала Москва 24.