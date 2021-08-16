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Москва 24

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Город

18:30

Москвичам рассказали, надолго ли в центре города задержится новый арт-объект

город видео Полина Соловьева Артур Ишпулатов

В центре столицы готовятся к открытию новое культурное пространство – ГЭС-2. Первые выставки там планируют в сентябре, однако арт-объекты уже начали устанавливать.

Так, на Болотной набережной закончили монтировать скульптуру высотой 12 метров. "Большая глина № 4" – так называется монумент, который собирали по частям. Работу швейцарского художника Урса Фишера в Москву привезли из Флоренции, где с 2017 года она стояла на площади Синьории.

На возведение конструкции ушло 10 дней. Все это время жители столицы не понимали, что за арт-объект появился в центре города. При этом реакция неоднозначная.

Подробнее о том, как его оценили москвичи, надолго ли он задержится в городе и каким будет сам новый дом культуры, – в эфире телеканала Москва 24.

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