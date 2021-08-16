Более 40 детских и спортивных площадок построили в Ясеневе

40 детских и спортивных площадок появились в Ясеневе. В настоящее время там заканчивается благоустройство квартала между четырьмя улицами.

Пока с обновлениями не закончили. Высадить должны еще 17 тысяч кустарников.

А вот площадками москвичи уже пользуются вовсю, среди них – теннисные корты, места для игр в футбол, волейбол и баскетбол. Зимой там можно будет сыграть в хоккей. Появились уличные тренажеры, столы для пинг-понга.

У владельцев собак также теперь есть удобное место для прогулок.

Что касается детского пространства, всего построили 24 площадки, а на одной из них даже установили игровой авиалайнер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.