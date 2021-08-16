Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала Даниловский район. Первым правильный ответ прислал телезритель, чей номер телефона заканчивается на 40-27.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.