Благоустройство Волгоградского проспекта завершится осенью

Комплексное благоустройство Волгоградского проспекта в Москве планируют завершить этой осенью. Работы начались в апреле и идут на участке от Садового кольца до МКАД. Общая протяженность составляет 12,5 километра.

Вдоль проспекта установят 30 современных остановочных павильонов. Для увеличения скорости движения общественного транспорта скорректируют работу светофоров. На тротуарах появятся около 500 скамеек и 26 информационных стел.

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