В Москве дети смогут познакомиться с фольклором коренных народов Севера России

В Москве этим летом подготовили множество интересных событий для детей. На площадке "Книга в городе" в Пушкинском сквере 16 июля откроется клуб "Сказки севера". Начало программы в 12:00, здесь ребят познакомят с фольклором коренных народов Севера России.

"Зеленый маркет" на Болотной площади приглашает на мастер-классы, которые проходят ежедневно. 16 июля участников ждет занятие по созданию уникального дизайна свечей. Гости смогут раскрасить их акриловыми маркерами. Мастер-класс начнется в 16:00.

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