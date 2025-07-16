Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 07:45

Город

В Москве дети смогут познакомиться с фольклором коренных народов Севера России

В Москве дети смогут познакомиться с фольклором коренных народов Севера России

320 детей родились в Москве 15 июля

Поезда МЦД-3 временно не будут останавливаться на Левобережной

В столичном метро засняли робособаку

В Северном округе Москвы появятся новые торговые и деловые комплексы

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

"Утро": 24 градуса ожидается в Москве днем 16 июля

Сильный ливень затопил улицы и станции метро Москвы

"Мой район. Новости": Волгоградский проспект озеленят и благоустроят

"Мой район. Новости": в Дорогомилове начался капремонт жилого дома на улице 1812 года

В Москве этим летом подготовили множество интересных событий для детей. На площадке "Книга в городе" в Пушкинском сквере 16 июля откроется клуб "Сказки севера". Начало программы в 12:00, здесь ребят познакомят с фольклором коренных народов Севера России.

"Зеленый маркет" на Болотной площади приглашает на мастер-классы, которые проходят ежедневно. 16 июля участников ждет занятие по созданию уникального дизайна свечей. Гости смогут раскрасить их акриловыми маркерами. Мастер-класс начнется в 16:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика