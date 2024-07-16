Новости часа: более 2 тыс новых указателей установлено в Москве с января 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч новых домовых и городских указателей установлено в Москве за полгода. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Москве вырос почти в пять раз объем производства бумажной продукции с января по май 2024 года. Данные приводит департамент инвестиционной и промышленной политики.

Питьевую воду стали раздавать в общественном транспорте Москвы из-за жары. Об этом рассказал Дептранс.