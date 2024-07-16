Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

16 июля, 14:45

Город

Новости часа: более 2 тыс новых указателей установлено в Москве с января 2024 года

Новости часа: более 2 тыс новых указателей установлено в Москве с января 2024 года

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Более двух тыс новых указателей установили в Москве за полгода

"Город без окраин": Зябликово

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

На Кадашевской набережной расширят тротуары и установят исторические фонари

Собянин: город подготовил множество активностей для школьников во время каникул

Москвичам представили культурную программу на 16 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч новых домовых и городских указателей установлено в Москве за полгода. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Москве вырос почти в пять раз объем производства бумажной продукции с января по май 2024 года. Данные приводит департамент инвестиционной и промышленной политики.

Питьевую воду стали раздавать в общественном транспорте Москвы из-за жары. Об этом рассказал Дептранс.

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городэкономикатранспортпогодавидеоРоман Карлов
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