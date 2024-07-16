Более двух тыс новых указателей установили в Москве за полгода

Больше двух тысяч новых указателей появилось в Москве за полгода. Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, всего за этот период установили 655 городских указателей и почти 1,5 тысячи домовых табличек.

В столице с 2014 года создают единую систему навигации. За это время в городе появились десятки тысяч новых указателей, которые помогают людям ориентироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.