Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 12:30

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Более двух тыс новых указателей установили в Москве за полгода

Более двух тыс новых указателей установили в Москве за полгода

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Больше двух тысяч новых указателей появилось в Москве за полгода. Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, всего за этот период установили 655 городских указателей и почти 1,5 тысячи домовых табличек.

В столице с 2014 года создают единую систему навигации. За это время в городе появились десятки тысяч новых указателей, которые помогают людям ориентироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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