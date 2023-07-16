Москвичей пригласили на последний день фестиваля "Вкусы России" 16 июля.

Представитель оргкомитета фестиваля "Вкусы России" Павел Гусев рассказал, что в завершающий день все еще можно успеть попробовать что-то вкусное и необычное, например, в меню фестиваля на Фестивальной площадке, на Тверской площади можно встретить домашнюю лапшу с тамбовским окороком, а еще бефстроганов из воронежской говядины с картофельным пюре.

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