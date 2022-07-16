В столице проходит финал конкурса "Московские мастера"

В субботу, 16 июля, проходит финал конкурса "Московские мастера". В нем принимают участие водители общественного транспорта. Это уже 25 юбилейный городской турнир.

Руководитель службы эксплуатации автобусного транспорта ГУП "Мосгортранс" Станислав Измайлов рассказал, что в финале этапа конкурса принимают участие 10 организации, восемь эксплуатационных филиалов Мосгортранса, две команды коммерческого перевозчика, 15 команд, 30 участников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

