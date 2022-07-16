Более 60 человек спасли на реках и прудах столицы с начала лета

Более 60 человек спасли московские службы на реках и прудах с начала лета. За безопасностью на пляжах также следят волонтеры и дежурят медики. Однако отдыхающие все равно нарушают правила и зачастую рискуют жизнью.

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