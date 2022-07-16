Москвичей пригласили на фестиваль "Вкусы России"

В столице проходит фестиваль "Вкусы России". Главный праздник развернулся на Пушкинской набережной в парке Горького, кроме того работает еще 21 площадка.

Там можно продегустировать курский сыр "Малевич", уральскую шишку в шоколаде, томское кедровое молоко, удмуртские перепечи, казанский чак-чак и многое другое.

На фестивале представлено почти 300 брендов. Свою продукцию в столицу привезли более 60 регионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

