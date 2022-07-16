На ВДНХ началось тестирование аттракционов. В ближайшее время запустят "Солнце Москвы", а также другие развлекательные новинки. Специалисты проверяют надежность конструкций.

"Солнце Москвы" будет самым большим колесом обозрения в Европе, его высота составит 140 метров. Для любителей пощекотать нервы есть кабинки с прозрачным полом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

