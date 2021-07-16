Кьюар-коды для посещения московских ресторанов сделают необязательными

QR-коды для посещения столичных ресторанов отменяются. С 19 июля можно будет свободно входить в залы заведений общепита.

Подробнее о том, как на это отреагировали сами рестораторы и есть ли уже спрос на столики, – в сюжете телеканала Москва 24.