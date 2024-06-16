16 июня, 22:30Город
Всероссийский фестиваль русского гостеприимства прошел на ВДНХ
Гости ВДНХ 16 июня могли посетить Всероссийский фестиваль русского гостеприимства. Он получил название Самоварфест и проходил на открытой сцене у фонтана "Дружба народов".
Там подготовили одиннадцатичасовой концертный марафон в сопровождении фольклорного шоу "Золотое кольцо". Кроме того, на ВДНХ прошел парад национальностей, в сопровождении оркестра Московского кадетского музыкального корпуса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.