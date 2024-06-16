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16 июня, 22:30

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Всероссийский фестиваль русского гостеприимства прошел на ВДНХ

Всероссийский фестиваль русского гостеприимства прошел на ВДНХ

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Гости ВДНХ 16 июня могли посетить Всероссийский фестиваль русского гостеприимства. Он получил название Самоварфест и проходил на открытой сцене у фонтана "Дружба народов".

Там подготовили одиннадцатичасовой концертный марафон в сопровождении фольклорного шоу "Золотое кольцо". Кроме того, на ВДНХ прошел парад национальностей, в сопровождении оркестра Московского кадетского музыкального корпуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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