Правительство Москвы вручило премию за вклад в развитие международных связей

Правительство Москвы отметило наградами людей, которые внесли большой вклад в развитие международных связей. Церемония состоялась в рамках Петербургского экономического форума.

Профессиональную премию вручил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Среди номинантов был глава Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.