Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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16 июня, 19:35

Политика

Правительство Москвы вручило премию за вклад в развитие международных связей

Правительство Москвы вручило премию за вклад в развитие международных связей

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Правительство Москвы отметило наградами людей, которые внесли большой вклад в развитие международных связей. Церемония состоялась в рамках Петербургского экономического форума.

Профессиональную премию вручил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Среди номинантов был глава Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городполитикавидеоСветлана Ключникова
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