На инвестиционном портале столицы появились два самых дешевых лота

Квартира в Тверском районе Москвы всего за 2,5 миллиона рублей – на инвестиционном портале города появилось необычное предложение. Отдельные квартиры, каждая площадью менее 20 квадратных метров, расположены на первом этаже старого доходного дома.

Оба помещения имеют собственный выход на улицу. Там могли бы быть магазины или кафе, но официально эта жилая площадь, которая требует капитального ремонта. Пока это два самых дешевых лота, которые выставлены на городском аукционе. Но их цена может резко возрасти во время торгов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.