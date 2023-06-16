Новости часа: Москва пятый год подряд возглавила рейтинг инвестклимата в регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва пятый год подряд стала лидером рейтинга инвестклимата в регионах от Агентства стратегических инициатив. Вторую строчку занял Татарстан, на третьем месте – Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Воду будут раздавать в вечерний час пик на железнодорожных станциях и вокзалах Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Число госпитализированных в Херсонской области после разрушения плотины ГЭС увеличилось до 95. Об этом рассказал губернатора региона Владимир Сальдо