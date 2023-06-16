Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Происшествия

Новости часа: Москва пятый год подряд возглавила рейтинг инвестклимата в регионах РФ

Новости часа: Москва пятый год подряд возглавила рейтинг инвестклимата в регионах РФ

Москва стала лидером рейтинга инвестклимата в регионах России от АСИ

Новости часа: оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 72 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Строительство волейбольного центра "Ника" в Текстильщиках завершено на 80%

"Утро": движение затруднено на 74-м километре МКАД

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Собянин рассказал о реставрации дома Палибина в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва пятый год подряд стала лидером рейтинга инвестклимата в регионах от Агентства стратегических инициатив. Вторую строчку занял Татарстан, на третьем месте – Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Воду будут раздавать в вечерний час пик на железнодорожных станциях и вокзалах Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Число госпитализированных в Херсонской области после разрушения плотины ГЭС увеличилось до 95. Об этом рассказал губернатора региона Владимир Сальдо

Читайте также
городтранспортпроисшествиярегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика