Новости последнего часа: дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров.

На совещании по автопрому у президента РФ Владимира Путина будет обсуждаться вопрос о стимулировании спроса на машины в России, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что речь идет о краткосрочных мерах.

Куба планирует начать принимать карты платежной системы "Мир" до конца 2022 года, заявили в ЦБ страны. Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии.

